ИА «Ореанда-Новости». С 1 по 7 октября в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова пройдет Первый международный образовательный семинар по изучению национальных духовно-музыкальных традиций «Искусство, победившее время».

В этом году в стенах старейшего музыкального вуза России соберутся молодые музыковеды-медиевисты из Греции, Грузии, Армении, Румынии, Беларуси и России, чтобы поделиться со своими коллегами актуальными достижениями, самыми свежими и интересными фактами в изучении и исполнении духовной музыки от эпохи средневековья до наших дней.

Авторы идеи и инициаторы мероприятия – студенты-выпускники кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории. Организаторы мероприятия – кафедра древнерусского певческого искусства, кафедра этномузыкологии и фольклорно-этнографический центр имени А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской консерватории. Проект проходит при участии Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Российской национальной библиотеки и культурно-просветительского центра храма Феодоровской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге.

Семинар является проектом-победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования, проведенного в 2018 году Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в номинации «Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации».

В рамках открытых лекций и мастер-классов участники семинара познакомят петербургскую публику с древнейшей музыкальной историей своих регионов: традиционной грузинской полифонией и монодической культурой Армении, влиянием григорианского пения в истории Румынии, греческого церковного пения с раннехристианских времён до наших дней, а также с богатейшей культурой России на примере древних распевов с XI по XVII века. Открытые лекции и мастер-классы по традиционной певческой культуре Грузии, Армении, Румынии, Греции и России с участием певческих ансамблей и специалистов-медиевистов пройдут в Санкт-Петербургской консерватории с 1 по 5 октября

Многовековая история церковного пения, фольклорные певческие и инструментальные традиции будут представлены в концертных программах проекта.

1 октября в 19 часов в Концертном зале Санкт-Петербургской государственной Консерватории состоится концерт «У истоков музыкального искусства: древние распевы и народные инструменты». В программе прозвучат древнерусские и греческие церковные распевы, героический эпос, обрядовые и плясовые песни, частушки, инструментальные наигрыши. Участники концерта: студенческий хор церковного пения Высшей духовной академии Афин (Греция), ансамбль древнерусской музыки Санкт-Петербургской консерватории «Знамение», ансамбль «Ключ Разумения» (Санкт-Петербург), Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории, народный фольклорный коллектив «Чёрнышские чипсанистки» (Республика Коми), мужской фольклорный ансамбль (Республика Северная Осетия-Алания, Дигора), исполнители на народных инструментах из разных городов России.

6 октября в 19 часов в Большом выставочном зале Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица выступят молодежные певческие коллективы Тбилисской государственной консерватории имени В. Сараджишвили (Грузия), Академии музыки имени Г. Димы (Румыния), Ереванской государственной консерватории имени Комитаса (Армения), Высшей Духовной Академии г. Афины и Волосской богословской Академии (Греция), Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (Россия). В концерте также примет участие молодёжный академический хор Академии имени А. Л. Штиглица «Веселые Щеглы». В программе прозвучат образцы средневекового певческого искусства различных национальных школ: григорианские распевы, старинные армянские шараканы, многоголосные песнопения различных регионов Грузии, греческие и древнерусские церковные песнопения.

В рамках Международного молодежного образовательного семинара 2 октября в 15 часов в рукописном отделе Российской национальной библиотеки откроется выставка«Традиции духовной культуры средневековья в рукописях Российской национальной библиотеки». Посетители выставки познакомятся с уникальными старинными греческими, грузинскими, армянскими, молдавскими, валашскими и древнерусскими манускриптами.

Международный молодёжный образовательный семинар завершится литургией грузинских, греческих и древнерусских распевов, которые прозвучат в исполнении сводного хора участников проекта. Богослужение состоится 7 октября в соборе Феодоровской иконы Божией Матери.