ИА «Ореанда-Новости».Санкт-Петербург стал лучшим городом, по мнению комиссии престижной международной премии, для делового и событийного туризма.

В эту пятницу в Москве прошла церемония вручения международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards. Лучшим город для туризма в деловой сфере был признан Петербург.

За прошлым год «деловыми» гостями города стало свыше одного миллиона человек. Всего в Петербурге состоялось более четырехсот крупных мероприятий. На этот год уже запланирована огромная программа. Это и глобальная конференция исследователей космоса, конгресс всемирной ассоциации шеф-поваров и международный конгресс кардиохирургов.

Напомним, Business Traveller Awards является ежегодной международной премией. Участники получают награды за за достижения и инновации в сфере делового туризма.