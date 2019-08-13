ИА «Ореанда-Новости»Певец подал исковое заявление к Первому каналу, сообщает Арбитражный суд Москвы. Поводом к иску послужил финансовый вопрос.

Серов собирается взыскать с создателей ток-шоу «Пусть говорят» один миллион рублей.

Артист утверждает, что ему не выплатили гонорар за участие в посвящённых ему передачах. По словам Серова, продюсеры ток-шоу хитростью заманили его в студию и он снялся в выпуске, не подписав договор.

Таким образом, были нарушены авторские права на использование произведений певца и его имени.