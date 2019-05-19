ИА «Ореанда-Новости». На этой фотографии, сделанной, 1 мая 2019 года, запечатлён обрыв в каньоне Фьярдраглуфур на юго-востоке Исландии. Область каньона претерпела серьёзный экологический ущерб окружающей среде после выхода видеоклипа Джастина Бибера «I'll Show You» («Я покажу тебе»). Съёмки клипа, набравшего уже более 444 млн. просмотров, проходили на фоне этих девственных исландских ландшафтов. Так, с помощью одного вирусного видео Джастин Бибер сделал нетронутый исландский каньон известным на весь мир. И это вызвало большие проблемы.

Тысячи поклонников популярного певца ринулись в Фьярдраглуфур, минуя ряд правительственных запретов на посещение заповедных мест. В итоге чиновники из Исландии по охране окружающей среды были вынуждены закрыть каньон, чтобы защитить его от полчищ фанатов Бибера, которые, буквально, берут штурмом это место, перебираясь через установленные ограждения, игнорируя ограничительные знаки и скрываясь от смотрителей национального парка.

И этот случай является лишь одним из последних примеров проблем, с которыми сталкивается уязвимая природная среда Исландии в связи с её растущей популярностью среди иностранных гостей. В прошлом году 2,3 миллиона туристов посетили североатлантическую островную страну по сравнению с 600 тыс. всего восемь лет назад. Ежегодный прирост зарубежных любителей северной экзотики на 20% ложится тяжким бременем на существующие экологические системы, сохраняющие вулканический ландшафт Исландии, где природные почвы формируются медленно, но быстро разрушаются.