Певец Шура рассказал, кто из российских поп-звезд страдает алкоголизмом
ИА «Ореанда-Новости» В беседе с известной видеоблогершей Анастасией Ивлеевой Шура раскрыл тайны звезд отечественного шоу-бизнеса.
Певец откровенно рассказал о том, что долгие годы был наркоманом. Перенесенную впоследствии онкологию он рассматривает как жизненный урок.
Шура добавил, что сейчас его всерьёз беспокоит состояние певицы Марины Хлебниковой. Певица пережила трудную полосу в жизни и не смогла справиться с горем, потеряв любимого человека. Как следствие – алкогольная зависимость.
Певец предложил собрать на лечение Хлебниковой деньги.
Шура пояснил, что нет ничего плохого в том, чтобы открыто говорить о собственной или чужой зависимости, поскольку это привлекает внимание к важной проблеме.
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