ИА «Ореанда-Новости» В беседе с известной видеоблогершей Анастасией Ивлеевой Шура раскрыл тайны звезд отечественного шоу-бизнеса.

Певец откровенно рассказал о том, что долгие годы был наркоманом. Перенесенную впоследствии онкологию он рассматривает как жизненный урок.

Шура добавил, что сейчас его всерьёз беспокоит состояние певицы Марины Хлебниковой. Певица пережила трудную полосу в жизни и не смогла справиться с горем, потеряв любимого человека. Как следствие – алкогольная зависимость.

Певец предложил собрать на лечение Хлебниковой деньги.

Шура пояснил, что нет ничего плохого в том, чтобы открыто говорить о собственной или чужой зависимости, поскольку это привлекает внимание к важной проблеме.