ИА «Ореанда-Новости» . Инцидент произошёл с российской исполнительницей Анастасией Вишневской во время её выступления на губернаторском приёме в Красноярске. В опубликованном на YouTube-канале видео видно, что певица упала со сцены во время концерта, однако приняла решение закончить своё выступление, несмотря на перелом ноги.

Во время исполнения очередной композиции певица слишком близко подошла в краю сцены, не смогла удержать равновесие и рухнула вниз. В результате падения артистка сломала стопу, но снова поднялась на сцену и допела композицию.

Сразу после приёма Вишневскую отправили в медицинское учреждение. Сейчас певица готовится к операции.