ИА «Ореанда-Новости» . В рамках 92-ой церемонии вручения самой престижной премии в киноиндустрии выступит российская исполнительница джаза – Анна Бутурина, наиболее известная по озвучке Эльзы из второй части мультфильма «Холодное сердце».

Певица исполнит композицию "Into the Unknown" из «Холодного сердца» совместно с американской актрисой театра Идиной Мензель и певицей Aurora. Следует отметить, что данная песня также номинирована на премию «Оскар».

На церемонии также выступят другие представительницы из многих стран мира: Мария Лусия из Дании, Такако Мацу из Японии, Лиса Стокк из Норвегии, Катаржина Ласка из Польши и многие другие.