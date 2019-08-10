ИА «Ореанда-Новости» Отмечается, что денежные средства, полученные от прослушивания композиции, пойдут на борьбу с огненной стихией: «Теперь зола лежит одна; Как ни вороши, ни ищи — ни души; Гори гори, моя страна; Не туши, ой, не туши, не туши».

На сегодняшний день трек доступен для прослушивания «Вконтакте», на остальных площадках песня выйдет 16 августа.

Для обложки Монеточка выбрала тему мема This is Fine, в котором охваченная огнём собака продолжает сохранять спокойствие.

Помимо песни было опубликовано небольшое послание. В нём певица сообщает о том, что проблема пожаров в России не становится меньше, хотя новости об этом исчезают с первых полос.