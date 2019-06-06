Фото было сделано во время прогулки с другой российской певицей и моделью Ханной, которая также недавно стала мамой.Нюша родила дочь в прошлом году и долго скрывала её от своих поклонников. В социальных сетях певицы никогда не было фотографий новорожденной девочки.В комментариях к фотографии певицы пользователи отмечают, что девочка заметно подросла, и задаются вопросом, на кого всё же похожа малышка.С 2017 года молодая певица состоит в официальных отношениях с главным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым, от которого и родила дочь. Нюша после прошедшей беременности и родов уже вернулась в рабочее состояние.Раньше этим полностью занимался отец певицы Владимир Шурочкин. По словам певицы, она решила сменить стиль и сценический образ, и этот процесс прошёл как для исполнительницы, так и для её музыкального продюсера безболезненно. Владимир Шурочкин по-прежнему является музыкальным продюсером Нюши, однако, основную линию и стратегию в творческом процессе определяет сама исполнительница.Певица признаётся в любви к спортивному стилю в гардеробе, поэтому многие вещи из её коллекции представлены именно в таком прочтении.