Клип снят в чёрно-белом формате. На кадрах видно исполнительницу в разных ракурсах. Поклонники отреагировали на новый клип восторженно.Cообщается, что автором клипа стал знаменитый британский клипмейкер Софи Мюллер, работающий со многими исполнителями, например, с Бейонсе, Шакирой и Coldplay.