23.10.2019, 16:33
Певица Селена Гомес представила клип, полностью снятый на смартфон
ИА «Ореанда-Новости». Американская певица Селена Гомес представила в своём Instagram фрагмент нового клипа, который был полностью снят на смартфон, пишет «МК».
Клип снят в чёрно-белом формате. На кадрах видно исполнительницу в разных ракурсах. Поклонники отреагировали на новый клип восторженно.
Cообщается, что автором клипа стал знаменитый британский клипмейкер Софи Мюллер, работающий со многими исполнителями, например, с Бейонсе, Шакирой и Coldplay.
Клип снят в чёрно-белом формате. На кадрах видно исполнительницу в разных ракурсах. Поклонники отреагировали на новый клип восторженно.
Cообщается, что автором клипа стал знаменитый британский клипмейкер Софи Мюллер, работающий со многими исполнителями, например, с Бейонсе, Шакирой и Coldplay.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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