ИА «Ореанда-Новости». Фируза Хафизова, известная эстрадная певица в Таджикистане получила штраф в 530 долларов за празднование своего дня рождения в ресторане. По местным законам, праздновать можно скромно и в кругу семьи.

Суд района Исмоили Сомони города Душанбе постановил Хафизовой выплатить 5 тысяч сомони (100 местных базовых величин). Эта сумма эквивалентна 530 долларам США. В суде в качестве доказательства использовалось видео, опубликованное в Instagram певицы.

Певица нарушила закон "об упорядочении традиций, торжеств и обрядов". Граждане республики имеют право отмечать дни рождения и другие памятные даты только в кругу семьи, без приглашения друзей (третьих лиц) или артистов, также запрещён забой скота. Этот закон вступил в силу 8 июня 2017 года, чтобы положить конец пышным свадьбам и похоронам, на которые люди, согласно прежним традициям, тратили огромные денежные суммы.