ИА «Ореанда-Новости» Исполнительнице Валерии пришлось удалить пост в соцсети Instagram из-за обвинений в поддержке кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

В своей публикации певица написала, что проголосовала бы за него на выборах.

Сама исполнительница заявила, что сделала это во избежание конфликтов между её подписчиками. Певица также сказала, что верит в то, что искусство объединяет и считает, что музыканты могут выступать для людей с разными политическими взглядами.

В удалённом посте в Instagram певица сожалела, что украинские власти пытаются политизировать музыку, таким образом Валерия прокомментировала решение Киева отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Певица допустила, что именно Зеленский мог бы способствовать тому, чтобы представителей творческих профессий не угнетали из-за их политических взглядов. Она посчитала, что он сможет «остановить беспредел» в отношении артистов.

Валерия заявила, что «однозначно» бы проголосовала за Зеленского, если бы имела украинское гражданство.

27 февраля Украина окончательно отказалась принимать участие в грядущем конкурсе Евровидение. Представлять страну отказалась победительница национального отбора певица Maruv, так как к ней возникли вопросы по поводу её выступлений на территории России. Затем от участия отказались исполнители, занявшие второе, третье и четвёртое место: Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Впервые за всю историю страны число кандидатов на пост президента составляет 44 претендента. В последние месяца в рейтинге лидировала Юлия Тимошенко, глава партии «Батькивщина», однако в конце января её обогнал комедийный актёр Владимир Зеленский. По последним данным, за Зеленского готовы проголосовать 18,3%, за Тимошенко -15,4%. Рейтинг нынешнего президента Украины Петра Порошенко составляет 12,1%.