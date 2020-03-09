ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге в Большом зале Филармонии пройдёт необычный вечер музыки. Артисты из Мариинского театра выступят вместе с детьми с нарушениями зрения и слуха.

В Большом зале Филармонии в понедельник, 9 марта, пройдёт необычный музыкальный спектакль. Оратория о Святой земле «Прощальный час в Иерусалиме» будет разыграна в виде музыкального спектакля. В концерте примут участие профессиональные певцы Мариинского театра, актёры из «Современника» и ансамбль слепоглухих детей «Преодоление».



Юные артисты с особенностями развития проживают в детском доме-интернате Сергиева Посада. Многие из них, не смотря на ограниченные возможности, уже на протяжении нескольких лет занимаются музыкой.



Такой проект стал возможным благодаря усилиям сотрудников благотворительного фонда памяти преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Фонд поддерживает детей с сособенностями развития, оказывая финансовую поддержку, оганизуя специальные мероприятия, осуществляя зачастую мечты детей. Это позволяет детям успешно интегрироваться в общество.