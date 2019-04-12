ИА «Ореанда-Новости». Пианист Павел Колесников выступит в Камерном зале Московского международного Дома музыки 23 апреля. В программе концерта – произведения Куперена, Бетховена, Брамса, Чайковского.

Павел Колесников – российский пианист, яркий представитель нового поколения русской фортепианной школы. Одна из первых престижных наград музыканта – победа в 2007 на конкурсе «Молодое дарование России». Спустя 3 года пианист принял участие в Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, где ему была присуждена специальная премия жюри. В 2012 году Павел Колесников одержал победу на конкурсе Honens International Piano Competition в Канаде. Тогда пианистом заинтересовалась компания BBC, и следующие два года Павел активно принимал участие в трансляциях и гастролях с оркестрами телекомпании. «Это настоящий поэт фортепиано», – так назвала пианиста британская газета The Guardian.

В 2014 году состоялся сольный концерт Павла Колесникова в Лондонском Вигмор-холле. Его выступление получило восторженный отзыв влиятельной английской газеты «The Telegraph», критики назвали этот концерт одним из наиболее впечатляющих событий в культурной жизни британской столицы. Тогда пианист исполнил произведения Рамо, Шопена и Дебюсси – композиторов разных времени и направлений. Не менее разнообразной будет также программа предстоящего апрельского концерта пианиста в ММДМ – московская публика услышит музыку Куперена, Бетховена, Брамса и Чайковского.

Концерты серии "Русская фортепианная школа" проводятся при поддержке компании Yamaha Music (Russia).

23 апреля 2019, Камерный зал,19:00

Абонемент: Русская фортепианная школа





Павел родился в 1989 году в семье учёных (генетика и физика) в одном из академгородков недалеко от Новосибирска. Родители полагали, что в будущем сын пойдёт по их стопам и станет заниматься наукой. В шесть лет Павел впервые побывал на концерте симфонической музыки и очарованный звучанием оркестра захотел научиться играть на скрипке. Родители отдали мальчика в музыкальную школу. Скрипка была основным инструментом, дополнительным – фортепиано. Со временем желание освоить именно фортепиано становилось все больше. После окончания школы Павел поступил в колледж при Новосибирской консерватории как пианист (преподаватель Мери Симховны Лебензон), затем – в Московскую консерваторию, где учился у Сергея Леонидовича Доренского. Параллельно юный музыкант ездил в Лондон и Брюссель, где обучался у Нормы Фишер и Марии Жуан Пиреш.