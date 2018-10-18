ИА «Ореанда-Новости». 25 октября в 19.00 в малом зале МГК имени П.И. Чайковского прозвучит пианистическое искусство Виктора Ересько.

Говоря об игре Виктора Ересько, зарубежные критики ставят его исполнение в ряд таких имён, как Горовиц, Рихтер и Рахманинов. Они видят в нём «одного из лучших пианистов мира» («Le Quotidien de Paris»), «одного из лучших современных пианистов» («Le Monde de la Musique»), подчёркивая «особый тон его искусства артистической интерпретации» («Le Point»). «Это музыкант, которого хотелось бы слушать более часто» («Le Monde de la Musique»).

Судьба пианиста складывалась необычно: он — единственный, кто был принят в Московскую консерваторию без экзаменов; единственный, кто ехал на конкурс им. М. Лонг в Париж «запасным», а вернулся блистательным триумфатором, завоевав Первый Гран При и заслужив восторженный отклик самой Маргариты Лонг: «вдохновенный поэт, превосходно владеющий искусством звука, а не только клавиатурой. Один из самых больших артистов». Кроме того, Виктор Ересько — обладатель Гран При Международного конкурса им. П.И. Чайковского (1966), Кавалер Ордена Искусств и Литературы Франции (1993) и первый в мире пианист, осуществивший цикл концертов «Все произведения Рахманинова для рояля соло» в год столетия со дня рождения композитора (1973).

25 октября столичным меломанам представится редкая возможность вживую услышать игру знаменитого пианиста. На своём сольном вечере в Малом зале Виктор Ересько исполнит «Поэтические картинки» и Сонату ми минор Грига и «Времена года» Чайковского.





Виктор Ересько даёт сольные концерты в лучших залах мира: Зальцбургский Фестиваль, Концертгебау (Амстердам), Линкольн-центр в Нью-Йорке, Большой Зал консерватории в Москве, Театр Елисейских полей, Театр Шатле, Зал Плейель в Париже… и выступает с самыми престижными оркестрами под управлением знаменитых дирижёров: Кирилл Кондрашин, Евгений Светланов, Юрий Симонов, Валерий Гергиев, Пааво Берглунд, Геннадий Рождественский, Курт Мазур…

Дискография пианиста включает многие сольные программы, а также такие выдающиеся циклы как все концерты Рахманинова и Чайковского. Эти циклы не только записаны на пластинках, но также и исполнены им в концертных программах. В частности, три концерта Чайковского записаны из Большого Зала Моcковской консерватории во время Фестиваля «Московские Звёзды », а цикл Трансцендентных Этюдов Листа записан Радио-Франс с сольного концерта в Париже...

Заслуженный артист РСФСР (1986), Виктор Ересько был удостоен в1993 году звания Кавалера Ордена Искусств и Литературы Франции. Эта награда была ему вручена в Париже Марселем Ландовским, пожизненным секретарём Академии Изящных Искусств Франции. Как писала пресса, «Виктор Ересько стал третьим русским пианистом, вслед за Ашкенази и Рихтером, получившим эту награду» («Le Figaro», 1993).

Член жюри международных конкурсов, в том числе в Мюнхене в 1989 году, М. Лонг в Париже в 1978, 1983, 1986 и 2004 гг. Также возглавлял жюри 20-го Международного конкурса пианистов в Epinal (Франция).



