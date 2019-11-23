ИА «Ореанда-Новости». Пиар-директор Началовой анонсировала выпуск нескольких ранее неизданных песен артистки.



Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на представительницу певицы Анну Исаеву.

Как оказалось, после смерти певицы Юлией Началовой одна из песен была найдена в студии. Ею оказалась композиция «Останься», которая станет одним из релизов.

Кроме того, представительница певицы сообщила о ещё одной записи, которую ранее не представляли публике. Она не стала делиться всеми подробностями, однако добавила, что треком стал дуэт. «Народный артист», который спел с покойной артисткой, тоже пока держится в секрете.

Юлия Началова – певица, которой не стало 16 марта. На момент смерти артистке было 39 лет.