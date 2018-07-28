ИА «Ореанда-Новости». Скончался российский писатель Владимир Войнович. Он ушёл из жизни в возрасте восьмидесяти пяти лет.

Двадцать седьмого июля из жизни ушел российский и советский писатель, прозаик и поэт Владимир Войнович. Он скончался на восемьдесят шестом году жизни. Информацию о смерти прозаика сообщили его приятели и друзья через социальные сети, в том числе через Facebook. Некоторые из них даже сначала удалили пост, так как решили, что это ошибка и дезинформация, но позже вернули, так как информация подтвердилась. Так, Виктор Шендерович написал: «Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но, увы, это не ошибка.» Помимо этого сообщается, что



писатель умер не своей смертью - его поразил сердечный приступ. Об этом уведомил корреспондент Виктор Давыдов.

Владимир Войнович был рождён в нынешнем Душанбе в 1932 году. Впервые его публикации читатели смогли увидеть в конце 1950-х годов. А спустя несколько лет после первых публикаций стихотворное произведение, написанное Войновичем - «Четырнадцать минут до старта» - стали использовать как не объявленный официально символ космонавтики СССР и даже наложили на мелодию.



Всего в архиве писателя есть тексты для более, чем сорока песен. Например, «Москва 2042» и «Монументальная пропаганда».

Затем Владимир стал активным участником движения, основанного для поддержки прав человека, из-за чего у прозаика появились неприятности с правительством. В связи с этим его произведение «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» находились в самиздате, а потом опубликовались за рубежом, после чего Владимира настигли серьёзные последствия: сначала Войновича убрали из списка Союза писателей Советского Союза, потом - выгнали из СССР, а спустя год и вовсе забрали у Владимира гражданство СССР. Правда позже, спустя девять лет, документы восстановили, и поэт смог вернуться обратно.

В самом начале нового тысячелетия писатель был награждён почётной Государственной премией РФ, а спустя два года он получил премию Сахарова «За гражданское мужество писателя».