ИА «Ореанда-Новости» В парках Москвы появились новогодние ящики для писем Деду Морозу в Великий Устюг. По информации с сайта мэра и правительства Москвы, письма можно отправлять до 11 декабря.

"В восьми парках Москвы начала работу почта Деда Мороза. Специальные ящики для новогодних писем появились в "Кузьминках", саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", в парке "Красная Пресня", а также Измайловском, Таганском, Лианозовском и Бабушкинском парках. Оставить послание для главного волшебника зимы можно будет с 29 ноября по 11 декабря. После окончания работы новогодней почтовой службы письма с пожеланиями доставят в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге", - говорится в сообщении.

Искать новогодние ящики не придётся, они расположены на центральных аллеях и возле входов в парки. Узнать новогодние ящики тоже не сложно, они сине-белого цвета с надписью "Почта Деда Мороза".

В Мосгорпарке рекомендовали для почтовых отправлений использовать обычные конверты для писем, на которых необходимо указать адресата письма ("Дедушке Морозу"), и, несомненно, своё имя, обратный адрес и почтовый индекс. Передачу писем Деду Морозу снимут на видео, которое можно будет посмотреть в социальных сетях на странице Мосгорпарк.