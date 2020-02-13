ИА «Ореанда-Новости».Обитателей Московского зоопарка ждет праздничное меню в День святого Валентина.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в праздничный день животные смогут полакомится их любимым угощениями в течение всего дня. Кроме того, они будут сделаны в виде съедобных валентинок. Обычно обитателей зоопарка кормят в строго отведенные часы, до прихода посетителей, но ради Дня всех влюбленных руководство решило сделать исключение.

Это подарок не только для животных, но и посетителей, ведь они смогут увидеть, как звери радуются лакомствам.

Если говорить о меню, то азиатские слоны получат много сладкой морковки, яблоки, капусту и тыкву. А борнейских орангутанов угостят клубникой и тропическими фруктами. Мандрилов ожидают крекеры в форме сердечек, манго и драконий фрукт.

Посмотреть на открытые кормления можно 14 февраля с десяти до шестнадцати часов.



Такую акцию зоопарк проводит впервые. Таким образом, они хотят не только порадовать питомцев, но и привлечь внимание жителей и гостей столицы.