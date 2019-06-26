ИА "Ореанда-Новости" Легендарный обладатель тенора Пласидо Доминго был заявлен в афише к опере Джузеппе Верди «Симон Бокканегра». Однако, вчера перед началом спектакля на сцену вышел художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и объявил, что Доминго не сможет принять участие в опере по состоянию здоровья.

На Новую сцену Мариинского театра вместо Пласидо Доминго вышел солист Мариинки Роман Бурденко. Несмотря на то, что зрители остались на своих местах и дослушали оперу Верди до конца, своё возмущение поклонники известного тенора высказали в социальных сетях. Основная причина возмущения заключалась в том, что поклонникам оперы пришлось заплатить немалые деньги за выступление Доминго. Узнать в последний момент о том, что тенор будет заменён другим исполнителем, некоторые сочли недостойным для руководства Мариинского театра поступком. Многие пользователи социальных сетей признают, что артист может заболеть, однако, отмечают, что цены на оперу «Симон Бокканегра» были завышенными именно из-за исполнения заглавной партии Пласидо Доминго. Более оптимальным вариантом для администрации театра было отменить концерт и вернуть деньги зрителям, посчитали зрители вчерашнего представления. У поклонников нет претензий к вышедшему на сцену Роману Бурденко, как нет и претензий к внезапно заболевшему Пласидо Доминго. Всю вину за замену теноров в опере зрители перенесли на руководство Мариинского театра. Свидетели событий также отмечают, что многие решили написать заявление на возврат затраченных средств.

Администрация Мариинского театра до настоящего времени никаких официальных комментариев относительно замены Пласидо Доминго Романом Бурденко не даёт.