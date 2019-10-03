ИА «Ореанда-Новости» Газета The New York Times сообщила, что известный испанский оперный певец Пласидо Доминго, с 2003 года занимавший пост генерального директора Оперы Лос-Анджелеса, увольняется.

Причиной ухода является скандал, связанный с сексуальными домогательствами. «Недавние обвинения в прессе в мой адрес породили атмосферу, которая ставит под вопрос мою способность и дальше служить делу, которое я так люблю», – сказал знаменитый тенор журналистам.

13 августа девять женщин предъявили Доминго обвинения в сексуальных домогательствах. По их утверждениям, соответствующие эпизоды имели место в различное время начиная с 1980-х годов. Одна из заявительниц – певица Патрисия Вульф, остальные скрывают свои имена. 5 сентября обвинение поддержали ещё 11 женщин.