ИА «Ореанда-Новости»Владимир Путин раскритиковал американский боевик о спасении российского президента «Хантер киллер».

На пресс-конференции, посвященной итогам саммита «большой двадцатки» президенту задали вопрос о том, что он думает об американской кинокартине «Хантер киллер».

Журналист кратко пересказал сюжет ленты президенту. Фильм о том, как президента России держат в заложниках на полярной военной базе мятежники, совершившие госпереворот, во главе с министром обороны Российской Федерации. Спасательной операцией по освобождению российского лидера занимается отважный экипаж атомной подводной лодки США, которая зашла на российскую военную базу.

Уже на этих словах президент Путин прервал рассказ журналиста о фильме и с удивлением переспросил: «На нашу базу?». Президент отметил, что сюжет фильма, в котором американская подлодка зашла на военную базу РФ больше похож на фантастический.

«Уже маловероятный сценарий, как фантастический. У нас два маленьких катера, подаренных США Украине, у нас не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу? — сказал Владимир Путин и подвел итог: «плохой фильм»,- сказал президент.

Фильм «Хантер киллер» вышел в российский прокат в ноябре, на неделю позже заявленной премьеры. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие. Были несколько версий, почему фильм не выпустили во время: предполагалось, что выход американской кинокартины задержали, чтобы не создавать конкуренцию российскому фильму «Крымский мост», премьера которого состоялась 1 ноября. По другой версии, причиной отказа в прокатном удостоверении мог послужить сюжет фильма, который якобы не прошел по цензурным соображениям, но министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что это не так, он назвал фильм "предельно глупым", но при этом не нарушающий законы.

Как объяснили в Минкульте, что прокатное удостоверение картина не получила из-за плохого качества, как только прокатчик прислал фильм в хорошем качестве, прокатное удостоверение выдали, и фильм появился в кинотеатрах.