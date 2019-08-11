Представители средств массовой информации предположили, что торжественная церемония состоится в сентябре текущего года.

Фёдор Бондарчук сделал предложение руки и сердца свое избраннице ещё в начале этого года. Обручальное кольцо на пальце Паулины Андреевой широкая общественность заметила именно в январе текущего года. Несмотря на информацию о предстоящей свадебной церемонии, ни 52-летний кинорежиссёр, ни 30-летняя актриса никаких официальных комментариев по этому поводу не дают.

Фёдор Бондарчук - советский и российский киноактёр, клипмейкер, продюсер кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, телеведущий, председатель совета директоров открытого акционерного общества «Ленфильм». Фёдор Бондарчук является сыном актрисы Ирины Скобцевой и режиссёра Сергея Бондарчука. Известность режиссёру принесла картина «9 рота», вышедшая на экраны в 2005 году. После этого Бондарчук неоднократно выступил в качестве продюсера и режиссёра многих масштабных кинопроектов. Паулина Андреева - российская актриса театра и кино, певица. Широкой публике стала известна благодаря участию в таких сериалах как «Оттепель» и «Метод», а также в киноленте «Саранча». Примечательно, что актриса имеет другое имя – её зовут Екатерина.

В 2015 году общественность заметила Бондарчука и Андрееву вместе, все заговорили о предстоящем романе между двумя знаменитостями. Спустя год Фёдор Бондарчук принимает решение развестись со своей супругой Светланой, с которой прожил двадцать пять лет в браке. После развода романтические отношения между Бондарчуков и Андреевой стали действительностью. СМИ неоднократно пытались поженить пару, однако, официального заявления от них так и не поступало.