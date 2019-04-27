ИА «Ореанда-Новости» Победа дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в 6 сезоне телевизионного проекта на «Первом канале» «Голос. Дети» вызвала подозрения, была инициирована проверка после оглашения результатов голосования. Об этом передаёт «Газета.ру».

Издание сообщает, что проверка была начата в ночь на 27 апреля, сразу после оглашения результатов. Других подробностей пока нет.

Десятилетняя дочь Алсу Микелла победила в проекте «Голос. Дети», финал шоу прошёл в прямом эфире в пятницу 26 апреля. По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.



