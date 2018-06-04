ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ещё до выхода в воскресенье финального эпизода телепередачи «Холостяк», где певец Егор Крид должен был вынести окончательное решение и выбрать себе невесту, в интернет утекли фрагменты финальной сцены. Финал не стал великой неожиданностью для зрителей, девушка-победительница рассказала журналистам, чем её зацепил герой телешоу Егор Крид.

Финал вышел в воскресенье в восемь часов по московскому времени, но частичка финальной сцены засветилась в интернете за несколько часов до выхода. На поисковики обрушился шквал вопросов, кто же победил в «Холостяке». А победила модель Дарья Клюкина.

На видео в сети был как раз момент, где Крид и девушка стоят на крыше высотки, Егор вручает девушке кольцо, она плачет, а потом они целуются. Кстати, по правилам ток-шоу, финалистка в этот момент одета в свадебное платье.

Уже позже модель рассказала газетам и журналам, что её привлёк Егор Крид своей добротой, ответственностью и способностью настоять на своём. Также по убеждению Клюкиной, он умеет сопереживать и поддерживать. А ещё он нравился ей ещё до начала телепередачи, и её очень интересовало, какой он человек в жизни.

На вопрос, чем Клюкина будет заниматься после «Холостяка», она отметила, что планирует создать видеоблог и помогать советами заикающимся людям, как избавиться от комплексов из-за своего дефекта речи.

Сама девушка стала «заикой» после того, как на детской площадке увидела овчарку. Клюкна рассказала, что это было ещё в детском саду, один из отцов детей привёл с собой собаку. Он кинул ей палку, а Даша не увидела этого момента, повернулась – псина бежит прямо на неё. Естественно ребенок сильно испугался такой большой собаки, решив, что та бежит нападать. Даша даже упала в обморок в этот момент. Дарья призналась, что позже взрослая думала над тем, что нужно было сказать имя этого человека, тогда родители могли бы засудить его.

Напомним, до этого сезона она участвовала в более раннем сезоне с Ильёй Глинниковым. Девушка тогда стала очень популярной. У неё уже были поклонники – около двух миллионов подписчиков в «Инстаграм».





