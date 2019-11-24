ИА «Ореанда-Новости» 12-летняя представительница Польши Виктория Габор стала победительницей международного вокального конкурса «Детское Евровидение – 2019», финал которого состоялся в городе Гливице (Польша). Исполнив композицию Superhero, она набрала 278 баллов по итогам голосования профессионального жюри и зрителей.

Второе место занял Ержан Максим, представляющий Казахстан и набравший 227 баллов. Третьей стала Мелани Гарсия из Испании с 212 баллами.

Российский дуэт в составе Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака занял 13-е место, набрав 72 балла.

Польша впервые в истории «Детского Евровидения» выиграла конкурс дважды подряд. В 2018 году в Минске первое место заняла Роксана Венгель.