24.11.2019, 21:25
Победительницей «Детского Евровидения» стала представительница Польши
ИА «Ореанда-Новости» 12-летняя представительница Польши Виктория Габор стала победительницей международного вокального конкурса «Детское Евровидение – 2019», финал которого состоялся в городе Гливице (Польша). Исполнив композицию Superhero, она набрала 278 баллов по итогам голосования профессионального жюри и зрителей.
Второе место занял Ержан Максим, представляющий Казахстан и набравший 227 баллов. Третьей стала Мелани Гарсия из Испании с 212 баллами.
Российский дуэт в составе Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака занял 13-е место, набрав 72 балла.Польша впервые в истории «Детского Евровидения» выиграла конкурс дважды подряд. В 2018 году в Минске первое место заняла Роксана Венгель.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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