16.05.2019, 17:54
Победителя шоу «Голос.Дети» выберут в специальном выпуске
ИА «Ореанда-Новости». Первый канал заявил, что вопрос о том, кто победил в шестом сезоне шоу «Голос.Дети» всё ещё открыт. Победителя выберут в спецвыпуске.
Отмечается, что в нём примут участие все финалисты конкурса. Подробностей того, что именно будет в новом выпуске, не сообщаются. Прямой эфир состоится 24 мая.
Ранее стало известно, что результаты голосования финала проекта была аннулированы из-за подтасовки результатов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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