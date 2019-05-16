Отмечается, что в нём примут участие все финалисты конкурса. Подробностей того, что именно будет в новом выпуске, не сообщаются. Прямой эфир состоится 24 мая.

Ранее стало известно, что результаты голосования финала проекта была аннулированы из-за подтасовки результатов.