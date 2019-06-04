ИА «Ореанда-Новости» . Американский режиссёр Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Американской академии киноискусств в понедельник, 3 июня.

Кинематографист, музыкант и художник Дэвид Линч является представителем американского независимого кино. Обладатель премии «Золотая пальмовая ветвь» (1990) и приза за режиссуру (2001) Каннского кинофестиваля. В 2006 году был удостоен главной награды Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев». Является офицером ордена Почетного легиона (2007).

Среди его наиболее известных картин — «Человек-слон» (1980), «Малхолланд Драйв» (2001) и «Синий бархат» (1986). Также популярность Линчу принес телесериал «Твин Пикс» (1990–1991). Вручение почетных «Оскаров» пройдёт на специальной церемонии в комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе 27 октября.

Накануне сообщалось, что Оксфордский словарь увековечил имена Дэвида Линча и других знаменитых режиссёров. «Кинематограф имеет свой собственный, постоянно расширяющийся лексикон. Мы добавили более 100 слов и фраз для увеличения словарного запаса терминов», — приводит телеканал «360» текст сообщения.

Часть слов получили имена знаменитых режиссёров, включая Стивена Спилберга, Дэвида Линча, Квентина Тарантино, Стэнли Кубрика и других. В частности, слово Lynchian означает «характерный, напоминающий или подражающий произведениям Дэвида Линча», чей почерк известен сопоставлением зловещих или сюрреалистических элементов с мирской повседневной средой.