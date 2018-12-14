ИА «Ореанда-Новости» Совсем недавно исследователи компании Must, которые являются разработчиком приложения для индивидуальных рекомендаций на базе машинного обучения, подсчитали, что в среднем россияне посвящают около 13 часов в месяц на просмотр любимых кино и сериалов.

"По данным на 2018 год, в среднем жители России тратят 13 часов в месяц на просмотр фильмов и сериалов, как дома, так и в кинотеатрах. К примеру, в США этот показатель чуть ниже - 11 часов, а лидируют в рейтинге французы - они посвятили в этом году примерно 14,5 часов кинематографу", - сообщили в исследовании.

Самым популярным по просмотрам фильмом в России в 2018 году стал новый фантастический экшн от Marvel "Мстители: Война бесконечности". Среди сериалов первое место заняла картина "Во все тяжкие". Будет нелишним сказать, что вышедший в 2017 году мультфильм "Тайна Коко" посмотрели более 4,5% пользователей в мире в течение этого года, что сделало его самым популярным в 2018 году.

"В январе самым популярным фильмом среди соотечественников оказалась спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх". Но уже в феврале фильм опустился до седьмой позиции в рейтинге. В мировом рейтинге на начало года лидируют "Бегущий по лезвию 2049" и драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", - сообщается в исследовании.