На суд зрителям в залах сокровищницы русского искусства вынесено более пятидесяти живописных и графических произведений Вуколова, основным героем которых является обыкновенная подушка.Такой неожиданный объект для своей выставки выбран художником неслучайно. На протяжении многих десятилетий подушка у Вуколова стала некой пластической единицей, она всегда незримо обитала в его художественном пространстве. Впервые она появилась в творчестве художника ещё в 1987 году - в это время возникает первая картина с изображением подушки. Глядя на работы Вуколова, представляется, будто автор мнёт, жмёт, перетягивает, взбивает свои подушки. Он помещает их в реальную действительность, делает их частью своих инсталляций. Вуколов нередко представляет их частью некой абстрактной композиции. Для мастера эта постельная принадлежность является неким первообразом, представляя собой следы человеческого существования. "Подушки - это кирпичи, из которых я выстроил жизнь", - утверждает Вуколов.85-летний художник окончил в 1958 году Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств СССР. С 1964 года участник многих значительных выставочных проектов и европейских форумов современного искусства. Длительная творческая деятельность Вуколова отмечена многочисленными наградами и званиями.