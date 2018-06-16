Подвигу «Чайки» — 55 лет
Валентине Терешковой было 26 лет,когда она повторила подвиги предыдущих космонавтов.Пять претенденток проходили тяжёлые и длительные испытания, а комиссия остановила свой выбор только на одной. Стоит отметить,что определяя ту, кто будет первой женщиной,отправившейся в космос,комиссия оценивала,насколько каждая из них активна в общественной жизни,помимо технических умений и состояние здоровья.
16 июня 1963 года “Восток-6” стартовал с Байконура.Терешкова находилась на борту,а на часах было 12:29:51.«Эй! Небо! Сними шляпу!», - поприветствовала космос Валентина Терешкова цитатой из поэмы «Облако в штанах» Владимира Маяковского.Полёт длился три дня,преодолено было около двух миллионов километров.
В честь первой женщины,отправившейся в космос, был назван кратер на Луне.Валентина Терешкова была единственной из всех женщин-космонавтов,кто кто побывала на земной орбите в одиночку и первая в России женщина,получившая звание генерал-майора.Позывной Валентины Терешковой был придуман самим Юрием Гагариным.
Валентина Терешкова продолжала работать в космической отрасли. Она была старшим научным сотрудником в Центре подготовки космонавтов,а также вела активную общественно-политическую жизнь,на должности депутата Верховного Совета СССРнескольких созывов. Терешкова руководила Комитетом советских женщин и Российским центром международного научного и культурного сотрудничества.В настоящее время она занимает должность заместителя председателя КомитетаГосдумыпофедеративномуустройствуивопросамместногосамоуправления.
Спустя 19 лет в космос отправилась вторая женщина Светлана Савицкая.
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