ИА «Ореанда-Новости» Рано утром в Москве в автомобильной аварии погиб известный режиссёр и актёр Игорь Хомский.

«Около 06:00 мск в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате ДТП мужчина погиб», – сообщили в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции, не назвав его имени.

Источник в правоохранительных органах проинформировал журналистов агентства ТАСС, что погиб режиссёр и актёр Игорь Хомский.

Игорь Хомский родился в 1976 году в Москве. Он известен работами над такими фильмами, как «Закон каменных джунглей», «Шаман», «Неоконченный урок», «Очная ставка», «История N».