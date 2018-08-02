ИА "Ореанда-Новости" Кот по имени Бегемот является живым символом музея-театра «Булгаковский дом». Утром в среду появилась информация о том, что животное было украдено. Очевидцы утверждали, что кота взяла неизвестная женина.

Сотрудники музея написали в полицию заявление о пропаже кота. Позже оказалось, что похищать Бегемота никто не собирался. Женщина, которая увидела кота на улице, посчитала, что животное очень напугано и не имеет дома. Она просто решила приютить его. Прохожая даже не обратила внимание на то, что у Бегемота был ошейник. Некоторые источники сообщают, что женщина выбежала из музея с котом на руках и быстро направилась в сторону метро.

История закончилась вполне благополучно. Уже в конце дня кот был найден, однако на нем уже не было ошейника. Его подкинули в одно из соседних зданий, где позже он был обнаружен полицией.

Похищение Бегемота стало причиной отмены запланированных на среду экскурсий.

Музей-театр «Булгаковский дом» находится в Москве на улице Большая Садовая. Выставка охватывает жизнь и творчество Михаила Булгакова, в музее постоянно проводят экскурсии. Кроме этого в заведении бывают постановки по произведениям писателя, а так же различные тематические мероприятия. 13 лет назад был объявлен конкурс, благодаря которому все желающие могли помочь музею-театру найти настоящий символ учреждения. Так, с 2005 года кот Бегемот стал полноправным сотрудником и, конечно, главным жителем «Булгаковского дома». У него есть личный стилист-парикмахер и врач.

Похищение кота Бегемота вызвало много внимания со стороны известных артистов. Так Олег Басилашвили, который сыграл роль Воланда в сериале «Мастер и Маргарита» утверждает: «Воровать плохо. Воровать кота – это вдвойне плохо, а воровать кота из "Дома Булгакова" – это не только плохо, но и страшно». Он выразил свою уверенность в том, что виновный в данном происшествии должен быть наказан.

Актер Александр Филиппенко, сыгравший Азазелло в той же картине, так же выразил свое мнение: «Это очень странная история. У него же есть ошейничек. Будем надеяться, что он вернется». Он сказал, что возможно кот заблудился или ушел самостоятельно.

Ветеринарный врач, который осмотрел кота, утверждает, что животное обезвожено и испытала серьезный стресс. Бегемот демонстрирует свой характер и агрессивно реагирует на незнакомых окружающих, однако в целом его состояние нормальное.