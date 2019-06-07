Предметом спора стало обтягивающее живот платье, которое Собчак надела на церемонию вручения премии российского музыкального телеканала Муз-ТВ.В этом году организаторы премии предоставили Ксении Собчак почётную роль ведущей церемонии.Одни стали подозревать Ксению Собчак в пополнении рода, другие решили, что ведущая церемонии просто немного поправилась.Так ещё осенью прошлого года звёздную пару Собчак - Виторган подозревали в ожидании второго ребёнка. На тот момент Ксения Собчак и 46-летний актёр театра и кино Максим Виторган находились в официально зарегистрированных отношениях, и появление второго отпрыска было бы логическим продолжением таких отношений.Однако слухи не подтвердились - Ксения Собчак рассталась с Максимом Виторганом и ушла к известному театральному режиссёру, ныне художественному руководителю Театра на Малой Бронной Константину Богомолову. Позднее звёздная пара заявила об официальном разводе. После расставания Собчак не стала скрывать своих отношений с Богомоловым, открыто афишируя их, хотя какое-то время им удавалось их скрыть.В настоящий момент Собчак и Виторган воспитывают их общего сына Платона. У Константина Богомолова есть дочь от предыдущего брака с заслуженной артисткой России Дарьей Мороз.