07.06.2019, 23:13
Поклонники Собчак вновь заговорили о её беременности
ИА "Ореанда-Новости" 37-летняя теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель Ксения Собчак вновь вызвала споры у своих поклонников. Предметом спора стало обтягивающее живот платье, которое Собчак надела на церемонию вручения премии российского музыкального телеканала Муз-ТВ.
В этом году организаторы премии предоставили Ксении Собчак почётную роль ведущей церемонии. Розовое платье, в котором Собчак появилась в числе первых на красной дорожке у Дворца спорта "Мегаспорт", вызвало у зрителей вопросы. Одни стали подозревать Ксению Собчак в пополнении рода, другие решили, что ведущая церемонии просто немного поправилась. Хотя Собчак уже не в первый раз сталкивается с общественным мнением о собственной беременности. Так ещё осенью прошлого года звёздную пару Собчак - Виторган подозревали в ожидании второго ребёнка. На тот момент Ксения Собчак и 46-летний актёр театра и кино Максим Виторган находились в официально зарегистрированных отношениях, и появление второго отпрыска было бы логическим продолжением таких отношений.
Однако слухи не подтвердились - Ксения Собчак рассталась с Максимом Виторганом и ушла к известному театральному режиссёру, ныне художественному руководителю Театра на Малой Бронной Константину Богомолову. Позднее звёздная пара заявила об официальном разводе. После расставания Собчак не стала скрывать своих отношений с Богомоловым, открыто афишируя их, хотя какое-то время им удавалось их скрыть.
В настоящий момент Собчак и Виторган воспитывают их общего сына Платона. У Константина Богомолова есть дочь от предыдущего брака с заслуженной артисткой России Дарьей Мороз. Вопрос беременности Собчак так и остался открытым, однако, преданные поклонники ведущей уверены, что из неё и Константина Богомолова получатся хорошие родители.
В этом году организаторы премии предоставили Ксении Собчак почётную роль ведущей церемонии. Розовое платье, в котором Собчак появилась в числе первых на красной дорожке у Дворца спорта "Мегаспорт", вызвало у зрителей вопросы. Одни стали подозревать Ксению Собчак в пополнении рода, другие решили, что ведущая церемонии просто немного поправилась. Хотя Собчак уже не в первый раз сталкивается с общественным мнением о собственной беременности. Так ещё осенью прошлого года звёздную пару Собчак - Виторган подозревали в ожидании второго ребёнка. На тот момент Ксения Собчак и 46-летний актёр театра и кино Максим Виторган находились в официально зарегистрированных отношениях, и появление второго отпрыска было бы логическим продолжением таких отношений.
Однако слухи не подтвердились - Ксения Собчак рассталась с Максимом Виторганом и ушла к известному театральному режиссёру, ныне художественному руководителю Театра на Малой Бронной Константину Богомолову. Позднее звёздная пара заявила об официальном разводе. После расставания Собчак не стала скрывать своих отношений с Богомоловым, открыто афишируя их, хотя какое-то время им удавалось их скрыть.
В настоящий момент Собчак и Виторган воспитывают их общего сына Платона. У Константина Богомолова есть дочь от предыдущего брака с заслуженной артисткой России Дарьей Мороз. Вопрос беременности Собчак так и остался открытым, однако, преданные поклонники ведущей уверены, что из неё и Константина Богомолова получатся хорошие родители.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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