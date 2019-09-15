В течение трёх последних дней поклонники смогли познакомиться с кинолентами, созданные мастерами из страны заходящего солнца.

Открытие фестиваля состоялось в прошлую пятницу, 13 сентября. На торжественной церемонии открытия смог лично присутствовать министр посольства Японии в Российской Федерации Ямамото Тосио. В своём выступлении он отметил, что подобное событие происходит в Самаре впервые. Благодаря искусству кинематографа можно познакомиться с культурой и традициями других стран. Японский посол выразил слова надежды, что жители России смогут узнать о широком спектре японской культуры, посмотрев фильмы, представленные в рамках фестиваля.

Кинопоказы сопровождались проведением развлекательной программы. Гостям фестиваля рассказали о том, почему японцы используют именно иероглифы, поделились основными правилами игры под названием «Маджонг», а также ознакомили с искусством каллиграфии, позволив при этом самим написать какой-нибудь иероглиф. Театрализованное представление, исполненное участниками организации «Общество «Россия – Япония», открыло кинопоказы. Первым показали фильм японского режиссёра Тору Камэй «Мамесиба».

Фестиваль длился три дня. Сегодня, в заключительный день проведения этого культурного события, состоится просмотр кинокартины режиссёра Юдзо Асахара под названием «Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви». Местом кинопоказа был выбран городской кинотеатр «Художественный», начало сеанса в семь вечера. Посмотреть фильм можно будет по пригласительным билетам, которые раздают бесплатно в кассе кинотеатра.