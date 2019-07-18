18.07.2019, 16:07
Пол Маккартни начал работу над мюзиклом
ИА «Ореанда-Новости». Британский музыкант начал работу над своим первым мюзиклом. Речь идёт о постановке спектакля по мотивам фильма Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" 1946 года. Поставленные к этому фильму мюзикл в 1991 году оказался недостаточно успешным. Это будет первый проект такого рода для Пола Маккартни.
По предварительной информации, Маккартни напишет музыу к мюзиклу, а также совместно с Ли Холлом (сценарист "Рокетмена") будет автором текстов. Продюсером мюзикла назначен британский театральный продюсер и кинопродюсер Билл Кенрайт.
Кенрайт приобрёл права на постановку ещё три года назад, и скажу предложил Маккартни принять в ней участие. Хотя музыканта никогда не интересовал этот жанр, он всё же согласился.
По сюжету, фильм рассказывает о мужчине, который хочет совершить самоубийство перед Рождеством, однако его спасает ангел. Релиз состоится в 2020 году.
По предварительной информации, Маккартни напишет музыу к мюзиклу, а также совместно с Ли Холлом (сценарист "Рокетмена") будет автором текстов. Продюсером мюзикла назначен британский театральный продюсер и кинопродюсер Билл Кенрайт.
Кенрайт приобрёл права на постановку ещё три года назад, и скажу предложил Маккартни принять в ней участие. Хотя музыканта никогда не интересовал этот жанр, он всё же согласился.
По сюжету, фильм рассказывает о мужчине, который хочет совершить самоубийство перед Рождеством, однако его спасает ангел. Релиз состоится в 2020 году.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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