ИА «Ореанда-Новости» Лингвист из Татарстана знает 50 языков. Первая серия специального проекта по изучению татарского языка появилась на YouTube.

Бывший ведущий телеканала «Культура» создал краткий курс, состоящий из 24 видео по 20 минут. Проект появился в результате обучения татарстанских госслужащих в Стэндфорском университете. Руководитель шоу Эдуард Хайруллин сообщил, что стремится рассказать о татарском языке на всю страну. По его словам, Дмитрию Петрову удалось разложить язык на атомы и весело объяснить его другим.

Президент РТ Рустам Минниханов поддержал инициативу и опубликовал видео первого урока у себя в Инстаграме.