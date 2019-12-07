ИА «Ореанда-Новости». Полину Гагарину оскорбило поведение одного из участников шоу «Голос».

Исполнитель из Екатеринбурга вызвал недовольство у Полины Гагариной, которая является судьёй проекта. Во время своего номера он высыпал на стол певице семечки, чем и оскорбил её. Гагарина не оценила ни образ «гопника» Курчанина, ни сам номер.

Исполнительница заявила, что этот жест был хамским, однако она прощает конкурсанта. Гагарина подчеркнула, что она уверена в том, что знает, кто научил участника шоу таким трюкам, намекая на Шнурова. Шнуров в свою очередь отрицал это.

Это не первый случай на шоу «Голос», когда речь заходит о лидере группы «Ленинград». Ранее в сети появились новости с недовольством Меладзе Шнуровым.