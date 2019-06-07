ИА «Ореанда-Новости» Участник группы «На-На» Владимир Политов, предположил, как Бари Алибасов смог перепутать средство для очистки труб «Крот» с соком.

После того, как продюсер оказался в реанимации с ожогом пищевода, многие не понимали, как произошло, что Алибасов смог перепутать очиститель с безвредным напитком. По мнению Политова, Алибасов мог взять бутылку «не глядя», так как был без очков. При этом, как заявил Политов, продюсер не выпил полбутылки, по его совам одного глотка для отравления было достаточно.

Сейчас Бари Алибасов всё ещё находится в реанимации, врачи погрузили его в медикаментозный сон. Накануне продюсеру исполнилось 72 года.