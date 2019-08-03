ИА «Ореанда-Новости» Как сообщает пресс-служба выставки, 3 августа посетителей ВДНХ угостили гигантским тортом весом 80 килограммов и огромным мороженым-рожком.

Дегустировали необычное лакомство в павильоне «Лаборатория мороженого». Произведение кондитерского искусства было длиной 160 см и шириной 135 см. Высота торта составила 10 см.

К 75-летию ВДНХ изготовили также торт-мороженое, весившее также 80 кг, но сделанное в форме рожка.

Посетители смогли не только попробовать десерт, но и поучаствовать в конкурсах и викторинах. Для гостей подготовили шоу мыльных пузырей, фокусы и мастер-классы по изготовлению сладостей.