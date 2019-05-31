ИА «Ореанда-Новости» . Анонс нового выпуска шоу "Дом-2" вызвал резонанс в соцсетях. Ссора из-за девушки между участниками проекта перешла в драку с последствиями.

На кадрах, просочившихся в Интернет видно, что драку устроил Антон Шоки. Он нелицеприятно высказался в отношении девушки Алексея Кудряшова. Шоки от оскорблений перешёл к агрессивным действиям, набросившись после словесной перепалки на своего оппонента, который вступился за свою возлюбленную. Участников драки немедленно разняли. Тем не менее, Шоки нанёс Алексею серьёзные травмы. В Сети уже появились слухи: этот конфликт приведёт к тому, что Антон вскоре может покинуть проект.

Как хорошо известно поклонникам телешоу, Алексей Кудряшов уже не впервые попадает в конфликтные ситуации, заканчивающиеся физическим насилием. Буквально накануне молодому человеку досталось от коллеги по проекту Ромы Жукова. И вновь причиной ссоры стала девушка Алексея Настя Балинская. Жуков явно превосходил своего оппонента в физической форме и Кудряшову были нанесены серьёзные побои. Ему разорвали губу, пробили щёку и причинили травмы головы, приведшие к сотрясению мозга.

Поклонники «Дома-2» заняли различные стороны в оценке последнего конфликта. Некоторые сочувствуют пострадавшему, другие же напомнили, данный случай уже не первый и каждый раз причиной драки стала возлюбленная Кудряшова. Третьи просто порадовались, что на этот раз травмы участника шоу не слишком серьёзные, в отличие от прошлого раза.