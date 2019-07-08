ИА «Ореанда-Новости» . Участница британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Эми Харт (Amy Hart) обратилась за помощью к психологу после того, как рассталась со своим бойфрендом Кертисом Причардом (Curtis Pritchard). Об этом пишет Metro.

Причард решил, что ему больше нравится другая девушка, и сказал об этом Харт. Участницу проекта это сильно расстроило. «Я думала, что я встретила того единственного, а оказалось — нет. Я бы ни на кого другого и не посмотрела. Он был моим будущим, а теперь у меня нет ничего», — говорила она в слезах.

Зрители обеспокоились психическим здоровьем конкурсантки и направили более 200 жалоб в медиарегулятор Ofcom. «Эми очень трудно. Страшно от того, как это может на неё повлиять. Ей не место на этом шоу», — писал один из пользователей Twitter.

Представители Love Island заявили, что относятся к психическому здоровью участников очень серьёзно и предоставляют им профессиональную помощь на месте. По информации источника издания, Харт прошла курс терапии и уже в следующих выпусках вернётся к участию в шоу.

Напомним, в июне 2019 года фонд психического здоровья Великобритании назвал популярные реалити-шоу причиной психических расстройств и самоубийств среди молодёжи. Сообщается, что фактически каждый четвертый британец (24 процента опрошенных) в возрасте от 18 до 24 лет ощущал недовольство своим телом после просмотра реалити-шоу. Опрос был проведён перед выходом на экраны новой серии шоу Love Island, которое неоднократно обвиняли в пропаганде «идеальных» образов. 15 процентов респондентов уточнили, что умышленно причиняли себе боль или физический вред из-за ненависти к своему телу. 23 процента переживали мысли о суициде из-за того, что казались себе физически непривлекательными. Зрители попросили администрацию канала ITV ввести в шоу Love Island некоторое число участников нестандартной внешности. По их мнению, это помогло бы отразить реальное положение дел в обществе.