ИА «Ореанда-Новости». 1 января 2019 года в эфире телеканала НТВ ожидается премьера комедии Михаила Задорнова. Сатирик стал автором сценария, художественным руководителем и продюсером фильма. Финальная сцена стала его последним выходом к зрителям, сообщает издание «Известия».

Комедийный фильм «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» стал последним в творческой карьере сатирика Михаила Задорнова. В основе фильма - собственная пьеса артиста.

По сюжету фильма, в небольшом государстве Аннунакия восходит на престол молодой Макбук 102-й. Завещание отца гласит, что, став королём, Макбук должен найти себе русскую жену и взять её в свой гарем. По совпадению, в Аннунакии находится на гастролях русский народный ансамбль. Пока молодой властитель ищет будущую жену, в его планы готова вмешаться Самая Шибкодемократическая Автономия (С.Ш.А.), президент которой хочет непременно сделать Аннунакию демократической.

Съёмки фильма-сказки начались осенью 2016 года. Первым отсняли финал, где сам Михаил Задорнов со сцены рассказывает зрителям, что происходило с героями дальше. По стечению обстоятельств, именно этот выход на сцену стал последним для знаменитого сатирика. Он уже не мог сниматься по состоянию здоровья, но мог отсматривать материалы и давать консультации членам съёмочной группы. Кроме того, Задорнов лично озвучил закадровый текст - от имени рассказчика.

Большую часть «Чисто русской сказки» успели снять ещё при жизни Михаила Задорнова. Но 10 ноября прошлого года после продолжительной болезни артист ушёл из жизни. Прошёл почти год, прежде чем съёмки возобновили и закончили их в ноябре 2018 года.

После смерти Задорнова Дмитрий Панченко, режиссёр, предложил единственной дочери артиста Елене сыграть одну из ролей. Таким образом, роль военного советника, которая рассказывает новости президенту С.Ш.А., стала для неё дебютом в кино.

Режиссёр рассказал, что комедия получилась добрая, позитивная и душевная, для всей семьи, без какой-либо пошлости. Первый эксперимент сатирика в качестве кинопродюсера, по убеждению Дмитрия Панченко, стал действительно интересным и достойным внимания не только поклонников творчества Задорнова, но и всех российских зрителей.

Премьера последнего фильма Михаила Задорнова ожидается 1 января, в 19:10, на канале НТВ и на ресурсе HTB.ru.