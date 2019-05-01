Фильм "Жертвоприношение" вышел на большой экран в 1986 году и незамедлительно заслужил высокие оценки кинокритиков. Картина завоевала Гран-при Каннского кинофестиваля и приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) в 1986 году, приз Британской академии кино и искусств (BAFTA) в 1988 году и другие почетные награды.Съёмки проходили в Швеции. В главных ролях снялись Эрланд Юзефсон, Аллан Эдвалль, Валери Мересс, Сьюзен Флитвуд, Гудрун Гисладоттир.Показ будет сопровожден русскими субтитрами. Копия картины была отреставрирована и предоставлена Шведским институтом кино.