01.05.2019, 23:07
Последний фильм Тарковского покажут в Череповце
ИА "Ореанда-Новости" Жители Вологодской области смогут посмотреть в первые числа мая последнюю картину советского кинорежиссёра, сценариста и народного артиста РСФСР Андрея Тарковского. Фильм "Жертвоприношение" вышел на большой экран в 1986 году и незамедлительно заслужил высокие оценки кинокритиков. Картина завоевала Гран-при Каннского кинофестиваля и приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) в 1986 году, приз Британской академии кино и искусств (BAFTA) в 1988 году и другие почетные награды.
Съёмки проходили в Швеции. В главных ролях снялись Эрланд Юзефсон, Аллан Эдвалль, Валери Мересс, Сьюзен Флитвуд, Гудрун Гисладоттир.
Фильм в кинотеатрах Череповца покажут на оригинальном языке картины (шведский). Показ будет сопровожден русскими субтитрами. Копия картины была отреставрирована и предоставлена Шведским институтом кино.
Такие кинопроизведения Андрея Тарковского как «Андрей Рублёв», «Зеркало» и «Сталкер» периодически включаются в списки лучших кинопроизведений всех времён.
Съёмки проходили в Швеции. В главных ролях снялись Эрланд Юзефсон, Аллан Эдвалль, Валери Мересс, Сьюзен Флитвуд, Гудрун Гисладоттир.
Фильм в кинотеатрах Череповца покажут на оригинальном языке картины (шведский). Показ будет сопровожден русскими субтитрами. Копия картины была отреставрирована и предоставлена Шведским институтом кино.
Такие кинопроизведения Андрея Тарковского как «Андрей Рублёв», «Зеркало» и «Сталкер» периодически включаются в списки лучших кинопроизведений всех времён.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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