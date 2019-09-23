Картину признали лучшим драматическим сериалом. В этой номинации также были представлены «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».Отметим, что до этого сериал «Игра престолов» уже три раза получал премию в данной номинации.