23.09.2019, 07:54
Последний сезон «Игры престолов» получил премию Emmy
ИА «Ореанда-Новости». Последний сезон популярного сериала «Игра престолов» получил премию Emmy, пишет «Интерфакс».
Картину признали лучшим драматическим сериалом. В этой номинации также были представлены «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
Отметим, что до этого сериал «Игра престолов» уже три раза получал премию в данной номинации.
Картину признали лучшим драматическим сериалом. В этой номинации также были представлены «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
Отметим, что до этого сериал «Игра престолов» уже три раза получал премию в данной номинации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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