В ноябре была озвучена информация о том, что съемки будут осуществляться, но затем Warner Bros. сделал опровержение этим сообщениям.Филлипса спросили о том, собираются ли заниматься производством фильма "Джокер - 2". На этот вопрос он заявил, что ещё до того, как "Джокер" вышел в прокат, уже пошли разговоры о съемках сиквела. По его словам, этот вопрос поднимался представителями студии. Режиссёр также добавил, что с Хоакином Фениксом обсуждал эту тему.В заключение Филлипс сказал о том, что, если он что-нибудь придумает, и Хоакин Феникс даст согласие участвовать в его проекте, то он сделает компании Warner Bros. предложение. Но пока, по его словам, об этом речи не идёт.