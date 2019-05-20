20.05.2019, 23:35
Повреждённого "Ивана Грозного" кисти Репина реставрировали в чёрной комнате
ИА "Ореанда-Новости" Вопрос реставрации живописного полотна кисти известного русского художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" остаётся открытым до сих пор. На прошедшей пресс-конференции сотрудники Третьяковской галереи рассказали о тонкостях восстановительного процесса картины.
По словам заведующего отделом реставрации масляной живописи XVIII — начала ХХ вв. Андрея Голубейко, повреждённый холст снят с подрамника и раздублирован.
Полотно пришлось дублировать после нападения в 1913 году старообрядца Абрама Балашова - тогда вандалу удалось изрезать ножом кусок холста. На картину с оборотной стороны был приклеен другой холст. В настоящий момент выяснилось, что дублирующей поверхности оказалось две. Реставраторы очищают холст от клея - трудность состоит в том, что никаких жидких веществ при очистке использовать нельзя.
Картина "Иван Репин" долгое время считается для сотрудников Третьяковки "сложным" экспонатом - после реставрации 1913 года красочный слой полотна регулярно отслаивался. С установлением в середине 1990-х годов оптимального для живописи температурно-влажностного режима в помещении, где экспонировалась картина, ситуация стабилизировалась. Для проведения восстановления живописного полотна была сооружена специальная лаборатория с абсолютно чёрными стенами. Лаборатория оснащена современным оборудованием, контролирующим температуру и влажность в помещении. Холст теперь крепится на магнитах на специальном столе-трансформере. Стоимость лаборатории и стола-трансформера не разглашается.
На пресс-конференции не ответили, когда вновь можно будет увидеть шедевр живописи художника Репина, специалисты не берутся говорить даже о сроках проведения самой реставрации.
Напомним, что 25 мая 2018 года Игорь Подпорин разбил стекло металлическим столбиком от ограждения, тем самым повредил полотно. Ему дали 2,5 года колонии. Свой поступок Подпорин объясняет тем, что картина "оскорбляет чувства верующих".
По словам заведующего отделом реставрации масляной живописи XVIII — начала ХХ вв. Андрея Голубейко, повреждённый холст снят с подрамника и раздублирован.
Полотно пришлось дублировать после нападения в 1913 году старообрядца Абрама Балашова - тогда вандалу удалось изрезать ножом кусок холста. На картину с оборотной стороны был приклеен другой холст. В настоящий момент выяснилось, что дублирующей поверхности оказалось две. Реставраторы очищают холст от клея - трудность состоит в том, что никаких жидких веществ при очистке использовать нельзя.
Картина "Иван Репин" долгое время считается для сотрудников Третьяковки "сложным" экспонатом - после реставрации 1913 года красочный слой полотна регулярно отслаивался. С установлением в середине 1990-х годов оптимального для живописи температурно-влажностного режима в помещении, где экспонировалась картина, ситуация стабилизировалась. Для проведения восстановления живописного полотна была сооружена специальная лаборатория с абсолютно чёрными стенами. Лаборатория оснащена современным оборудованием, контролирующим температуру и влажность в помещении. Холст теперь крепится на магнитах на специальном столе-трансформере. Стоимость лаборатории и стола-трансформера не разглашается.
На пресс-конференции не ответили, когда вновь можно будет увидеть шедевр живописи художника Репина, специалисты не берутся говорить даже о сроках проведения самой реставрации.
Напомним, что 25 мая 2018 года Игорь Подпорин разбил стекло металлическим столбиком от ограждения, тем самым повредил полотно. Ему дали 2,5 года колонии. Свой поступок Подпорин объясняет тем, что картина "оскорбляет чувства верующих".
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии