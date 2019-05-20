На прошедшей пресс-конференции сотрудники Третьяковской галереи рассказали о тонкостях восстановительного процесса картины.По словам заведующего отделом реставрации масляной живописи XVIII — начала ХХ вв. Андрея Голубейко, повреждённый холст снят с подрамника и раздублирован.На картину с оборотной стороны был приклеен другой холст. В настоящий момент выяснилось, что дублирующей поверхности оказалось две. Реставраторы очищают холст от клея - трудность состоит в том, что никаких жидких веществ при очистке использовать нельзя.Картина "Иван Репин" долгое время считается для сотрудников Третьяковки "сложным" экспонатом - после реставрации 1913 года красочный слой полотна регулярно отслаивался. С установлением в середине 1990-х годов оптимального для живописи температурно-влажностного режима в помещении, где экспонировалась картина, ситуация стабилизировалась.Лаборатория оснащена современным оборудованием, контролирующим температуру и влажность в помещении. Холст теперь крепится на магнитах на специальном столе-трансформере. Стоимость лаборатории и стола-трансформера не разглашается.На пресс-конференции не ответили, когда вновь можно будет увидеть шедевр живописи художника Репина, специалисты не берутся говорить даже о сроках проведения самой реставрации.Ему дали 2,5 года колонии. Свой поступок Подпорин объясняет тем, что картина "оскорбляет чувства верующих".