ИА «Ореанда-Новости». Международный конкурс песен "Евровидение-2020" не состоится по причине пандемии коронавируса. Такую информацию распространила Израильская корпорация телерадиовещания, которая ссылается на источники, рассказывает "Лента.ру". 

Пока нет официального подтверждения этих сведений. 

В Twitter-аккаунте песенного конкурса семнадцатого марта было заявлено, что организаторы "Евровидения" отслеживают ситуацию в мире и в ближайшем будущем раскроют больше информации.