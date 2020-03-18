18.03.2020, 13:00
Появилась информация об отмене "Евровидения"
ИА «Ореанда-Новости». Международный конкурс песен "Евровидение-2020" не состоится по причине пандемии коронавируса. Такую информацию распространила Израильская корпорация телерадиовещания, которая ссылается на источники, рассказывает "Лента.ру".
Пока нет официального подтверждения этих сведений.
В Twitter-аккаунте песенного конкурса семнадцатого марта было заявлено, что организаторы "Евровидения" отслеживают ситуацию в мире и в ближайшем будущем раскроют больше информации.
Пока нет официального подтверждения этих сведений.
В Twitter-аккаунте песенного конкурса семнадцатого марта было заявлено, что организаторы "Евровидения" отслеживают ситуацию в мире и в ближайшем будущем раскроют больше информации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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