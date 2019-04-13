Познер отметил, что захватил бы "Мастера и Маргариту" Булгакова, "Трёх Мушкетеров" Дюма и "Алису в стране чудес" Кэрролла.Журналист ответил на вопрос после окончания Тотального диктанта, в котором он принимал участие как чтец. Он отметил, что взял книги, которые перечитывает сейчас и будет перечитывать ещё.