13.04.2019, 14:11
Познер рассказал, какие три книги взял бы на необитаемый остров
ИА «Ореанда-Новости». Известный журналист и телеведущий Владимир Познер назвал книги, которые он взял с собой на необитаемый остров, пишут РИА Новости.
Познер отметил, что захватил бы "Мастера и Маргариту" Булгакова, "Трёх Мушкетеров" Дюма и "Алису в стране чудес" Кэрролла.
Журналист ответил на вопрос после окончания Тотального диктанта, в котором он принимал участие как чтец. Он отметил, что взял книги, которые перечитывает сейчас и будет перечитывать ещё.
Познер отметил, что захватил бы "Мастера и Маргариту" Булгакова, "Трёх Мушкетеров" Дюма и "Алису в стране чудес" Кэрролла.
Журналист ответил на вопрос после окончания Тотального диктанта, в котором он принимал участие как чтец. Он отметил, что взял книги, которые перечитывает сейчас и будет перечитывать ещё.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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