ИА «Ореанда-Новости». Известный журналист и телеведущий Владимир Познер назвал книги, которые он взял с собой на необитаемый остров, пишут РИА Новости.

Познер отметил, что захватил бы "Мастера и Маргариту" Булгакова, "Трёх Мушкетеров" Дюма и "Алису в стране чудес" Кэрролла.

Журналист ответил на вопрос после окончания Тотального диктанта, в котором он принимал участие как чтец. Он отметил, что взял книги, которые перечитывает сейчас и будет перечитывать ещё.