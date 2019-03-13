ИА «Ореанда-Новости» Прах народного артиста СССР Владимира Этуша был захоронен Новодевичьем кладбище в среду 13 марта, об этом передал директор театра им. Е. Б. Вахтангова Кирилл Крок. Он доложил, что урна с прахом великого артиста была захоронена с вооенскими почестями.

Знаменитый советский и российский актёр театра и кино Владимир Этуш скончался 9 марта, ему было 96 лет.

Впервые Этуш появился на экранах в1953 году в кинокартине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». За всю свою жизнь Этуш исполнил более 150 ролей в кино. Знаменитостью и народным любимцем актёра сделали комедии Леонида Гайдая Этуш исполнил роль товарища Саахова в «Кавказской пленнице», инженера Брунса «12 стульев» и зубного врача Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию». На сцене родного театра он проработал почти 70 лет, и старался до последнего не упустить возможность выйти на сцену Вахтанговского театра. Этуш прошёл Великую Отечественную войну, он являлся кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».